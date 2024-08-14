Войти
РИА Новости

Киев при поддержке Запада совершил теракт под Курском, заявил Бортников

293
0
0
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Глава ФСБ Бортников: Киев при поддержке Запада совершил теракт в Курской области

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, ее цели - мирное население и гражданские объекты, говорится в сообщении НАК.

Во вторник в Москве под руководством Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции".

"Открывая заседание, Бортников отметил, что киевский режим при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по указанию председателя НАК в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан, предупреждения и пресечения терактов.

"На заседании подчёркнуто, что в текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учётом местной специфики и складывающейся обстановки", - добавляется в сообщении.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 14.08 05:09
  • 3671
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 05:02
  • 247
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться
  • 13.08 15:51
  • 2
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 13.08 14:14
  • 1
"Ростех" разработал гусеничную платформу "Каракал"
  • 13.08 12:42
  • 5
Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов изменениями в авиаотрасли
  • 13.08 12:10
  • 1
Делегация КНДР осмотрела экспозицию на форуме "Армия-2024"
  • 13.08 08:47
  • 1
Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил МВТФ "Армия-2024" открытым
  • 13.08 08:45
  • 1
В Подмосковье открывается форум "Армия-2024"
  • 13.08 08:44
  • 1
Путин указал на доказанную на поле боя эффективность российских вооружений
  • 13.08 03:26
  • 0
Чего добивается Запад (по мнению некоторых)
  • 13.08 01:29
  • 0
О диверсии/провокации в Курской области "со стороны".
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?