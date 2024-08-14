Киев при поддержке Запада совершил теракт под Курском, заявил Бортников

Глава ФСБ Бортников: Киев при поддержке Запада совершил теракт в Курской области
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, ее цели - мирное население и гражданские объекты, говорится в сообщении НАК.
Во вторник в Москве под руководством Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции".
Подчеркивается, что по указанию председателя НАК в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан, предупреждения и пресечения терактов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.