Киев при поддержке Запада совершил теракт под Курском, заявил Бортников

Глава ФСБ Бортников: Киев при поддержке Запада совершил теракт в Курской области

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, ее цели - мирное население и гражданские объекты, говорится в сообщении НАК.

Во вторник в Москве под руководством Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции".

"Открывая заседание, Бортников отметил, что киевский режим при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по указанию председателя НАК в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан, предупреждения и пресечения терактов.

"На заседании подчёркнуто, что в текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учётом местной специфики и складывающейся обстановки", - добавляется в сообщении.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.