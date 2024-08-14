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РИА Новости

На форуме "Армия" заключили госконтракт на поставку ракет для "Искандеров"

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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

"Конструкторское бюро машиностроения" поставит ракеты 9М723-2ФЗ Минобороны

КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") поставит ракеты 9М723-2ФЗ министерству обороны РФ.

Госконтракт в ходе форума "Армия-2024" вручил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев генеральному директору научно-производственной корпорации Сергею Питикову.

Управляемыми оперативно-тактическими ракетами 9М723 оснащаются ракетные комплексы "Искандер".

Также подписаны контракты на изготовление и поставку телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов "Марлин-350", противодиверсионных катеров проекта 21980, универсального водолазного снаряжения СВУ-5-2, комплекса средств оперативной подготовки позиционных районов 15Ш100.

Кроме того, Минобороны России получат новые автоперевязочные АП-3.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9М723
Искандер
СВУ-5
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
Проекты
21980 Грачонок
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