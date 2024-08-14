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РИА Новости

Представитель Шри-Ланки оценил выставку вооружения на форуме "Армия"

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Посетители на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Посетители на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Атташе Джаяратне: форум "Армия" познакомит с передовыми предприятиями ВПК России

КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Форум "Армия" дает превосходную возможность познакомиться с самыми передовыми предприятиями военно-промышленного комплекса России, образцами вооружения и военной техники, считает генеральный военный атташе посольства Шри-Ланки в России полковник Санаш Джаяратне.

"Я считаю, что это превосходная возможность для представителей всех видов и родов войск стран армий-участников выставки познакомиться с самыми передовыми предприятиями ВПК, образцами вооружения и военной техники. На самом деле, очень сложно выделить что-то особенно понравившееся, мне интересно все", - сказал он на форуме.

Полковник отметил, что "здесь представлен широкий спектр различных передовых систем и многое другое". "Самые современные вертолеты, снаряжение, беспилотные системы, техника для сухопутных войск - все это собрано в одном месте. Это очень здорово", - отметил Джаяратне.

Форум проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

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