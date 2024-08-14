Главы Госкомвоенпрома Белоруссии и ФСВТС обсудили взаимодействие в интересах третьих стран

По данным Госкомвоенпрома, рассмотрены вопросы корректировки действующей нормативной правовой базы в сфере военно-технического сотрудничества

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев на полях форума "Армия-2024" обсудили взаимодействие в интересах третьих стран. Об этом сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома.

"Стороны обсудили текущее взаимодействие, в том числе в интересах третьих стран, а также отметили необходимость более тесного сотрудничества в сложившейся геополитической обстановке. Также рассмотрены вопросы корректировки действующей нормативной правовой базы в сфере военно-технического сотрудничества", - указывается в сообщении.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа в выставочном центре "Патриот". В нем принимают участие официальные делегации 83 государств, при этом 39 делегаций возглавляют главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов. Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности дружественных стран сформировали Белоруссия, Индия, Иран и Китай. Участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.