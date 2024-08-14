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ТАСС

ВС РФ получат крупнокалиберные пулеметы 6П59

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Крупнокалиберный пулемет
Крупнокалиберный пулемет.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin (cropped) / 12,7-мм пулемет Корд

Контракт на поставку пулеметов на полях форума "Армия-2024" подписал начальник управления продаж открытого акционерного общества "Завод имени В. А. Дегтярева" Владимир Мандельштам

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Завод имени В. А. Дегтярева поставит Минобороны России 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы 6П59.

Государственный контракт на поставку пулеметов на полях форума "Армия-2024" подписал начальник управления продаж открытого акционерного общества "Завод имени В. А. Дегтярева" Владимир Мандельштам. Со стороны ведомства свою подпись поставил генерал-полковник начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев. 

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