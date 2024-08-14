НИИ Роскосмоса представил на "Армии" новый космический радиолокатор

Он предназначен для получения изображений местности и объектов с высокой детализацией

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг Роскосмоса "Российские космические системы") представил на форуме "Армия-2024" свою новую разработку - радиолокатор с синтезированной апертурой "Компакт-4". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга РКС.

"На выставке показан четырехдиапазонный радиолокатор с синтезированной апертурой "Компакт-4" для получения изображений местности и объектов с высокой детализацией", - говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что кроме него на выставке представлен мобильный приемо-передающий комплекс, который используется МЧС РФ для отслеживания чрезвычайных ситуаций, а также радиолокатор "Касатка-Р".

На экспозиции РКС также можно будет познакомиться с работой аппаратно-программного комплекса центра управления полетом, в основу которого легла технология виртуализации. "Мощная технологическая инфраструктура и передовые программные решения позволяют специалистам осуществлять централизованное автоматизированное управление космическим аппаратом на всех этапах - от запуска и работы на орбите до завершения срока службы", - заявили в пресс-службе.

Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.