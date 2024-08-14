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ТАСС

ИИ по фото из космоса оценил эффективность землепользования винодельческого хозяйства в РФ

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Снимок с МСУ-ИК-СРМ
Очаги возгораний на территории Ямало-Ненецкого АО в августе 2017 года зафиксированные с помощью радиометра МСУ-ИК-СРМ космического аппарата ДЗЗ "Канопус-В-ИК".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

По словам гендиректора SR Data Игоря Кожелина, традиционный подход к анализу спутниковых снимков очень трудоемок

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Обученный специалистами российской компании SR Data (входит в холдинг SR Space) искусственный интеллект изучил целесообразность использования сельскохозяйственных угодий российской винодельни. Об этом ТАСС сообщили в Московском авиационном институте (МАИ).

"Модель искусственного интеллекта, обученная специалистами компании SR Data, провела мониторинг спутниковых снимков и помогла дать ответ на вопрос о целесообразности использования сельскохозяйственных угодий", - рассказали в МАИ. Там отметили, что модель изучала спутниковые снимки сверхвысокого разрешения - от 50 до 75 см на пиксель - и рассчитала количество площадей, занятых виноградниками, их состояние в зависимости от сезона, количество объектов по винодельне.

По словам гендиректора SR Data, выпускника МАИ Игоря Кожелина, традиционный подход к анализу спутниковых снимков очень трудоемок: чтобы изучить тысячи снимков, необходимы месяцы работы сотен специалистов. "Сегодня для этих же целей нужны всего один IT-специалист, который разрабатывает модель искусственного интеллекта, и один-два дешифровщика, которые проконтролируют качество работы нейросети", - рассказал он.

Кожелин добавил, что на обучение сети ушло четыре месяца и 3,5 тыс. спутниковых фото, зато анализ снимков в рамках исследования занял всего несколько секунд. "В дальнейшем обученную модель мы сможем применить и для анализа других сельскохозяйственных угодий, крупных и средних агропромышленных комплексов, когда на больших площадях потребуется выяснить, все ли в порядке с урожаем. Одно дело, когда необходимо проанализировать ситуацию на небольшом поле в 100-300 га, и другое дело, когда речь идет о 6, 10 или 15 тыс. га - зачастую за таким полем очень тяжело уследить", - отметил глава SR Data. 

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