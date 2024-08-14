Главком ВМФ посетил стенд "Калашникова" на форуме "Армия-2024"

Александру Моисееву представили линейку продукции Рыбинской верфи

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев посетил экспозицию концерна "Калашников" на форуме "Армия-2024". Об этом сообщили в концерне.

"В рамках международного военно-технического форума "Армия-2024" концерн "Калашников" представил главнокомандующему Военно-морским флотом РФ адмиралу Александру Моисееву широкую линейку продукции Рыбинской верфи, которая является единственным поставщиком в России скоростных транспортно-десантных катеров БК-16 и штурмовых лодок БК-10", - говорится в сообщении.

В концерне добавили, что предприятие строит БК-16 и БК-10 уже целое десятилетие, а также занимается поддержкой их технической готовности.

"В зоне СВО военные моряки высоко оценивают качество катеров от "Калашникова", которые активно используются не только для переброски личного состава, но и для выполнения специальных задач, в частности, борьбы с морскими дронами ВСУ", - отметили в "Калашникове".

Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.