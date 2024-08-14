В российские войска поступят новые автоперевязочные АП-3

Соответствующий госконтракт был подписан на полях форума "Армия-2024", сообщили в Минобороны

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Минобороны России получат новые автоперевязочные АП-3. Соответствующий госконтракт был подписан на полях форума "Армия-2024".

Свои подписи под документом на изготовление и поставку автоперевязочных поставили генерал-полковник начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил (ВС) РФ Анатолий Гуляев и генеральный директор акционерного общества "Медоборудование" Дамир Курмаев.