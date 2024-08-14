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ТАСС

ОПК Саудовской Аравии выразил желание участвовать в форуме "Армия" в будущем

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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Представитель главного управления военной промышленности страны Мухаммед аль-Харби добавил, что был очень рад видеть такое разнообразие представленных образцов военной техники

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Представитель главного управления военной промышленности Саудовской Аравии Мухаммед аль-Харби выразил надежду, что королевство в будущем сможет выставляться на форуме "Армия".

"Я сам из Саудовской Аравии и очень рад быть частью этого форума. Надеюсь, что мы также будем участвовать на нем в будущем", - сообщил аль-Харби на видео, распространенном пресс-центром форума.

Он добавил, что был очень рад видеть такое разнообразие представленных образцов военной техники. "Очень помогает нам и самим совершенствоваться. И, надеюсь, мы сможем ознакомиться с еще большим числом экспонатов. Я буду стремиться приехать сюда снова", - сказал представитель главного управления военной промышленности страны.

Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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Саудовская Аравия
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