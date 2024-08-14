Источник изображения: topwar.ru

Управление быстрых возможностей и критических технологий американской армии потратило годы на разработку лазеров для различных систем вооружений. И теперь армия США проводит конкурс на разработку лазерной системы ПВО ближнего радиуса действия.

Об этом в интервью для американского журнала Defense News на симпозиуме по космосу и противоракетной обороне рассказал глава управления генерал-лейтенант Дж. Роберт Раш.

Армия США планирует выбрать несколько компаний из большого списка претендентов на участие в разработке высокоэнергетичной лазерной системы (HEL) для ПВО ближнего действия. Это произойдет в начале 2025 года. Единственного победителя в конкурсе собираются выбрать в начале 2026 года.

Раш рассказал, что некоторые из претендентов работают над поставленной задачей самостоятельно, другие кооперируются друг с другом.

Данная работа проделывается не с нуля. Ранее сообщалось, что управление уже направило четыре прототипа боевых машин SHORAD Stryker с лазерными установками от компании Raytheon в район операций Центрального командования США (вероятно, на Ближний Восток), чтобы оценить, насколько хорошо 50-киловаттный лазер способен устранять воздушные угрозы на ближней дистанции.

Источник изображения: topwar.ru

Информация об испытании данной системы, которые проходили на полигоне Юма в штате Аризона, до этого поступала еще весной прошлого года. Тогда лазером удалось сбить несколько беспилотников, но с перехватом артиллерийских снарядов и ракет возникли сложности.