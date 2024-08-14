Войти
Военное обозрение

Армия США проводит конкурс на разработку лазерной системы ПВО ближнего радиуса действия

282
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Управление быстрых возможностей и критических технологий американской армии потратило годы на разработку лазеров для различных систем вооружений. И теперь армия США проводит конкурс на разработку лазерной системы ПВО ближнего радиуса действия.

Об этом в интервью для американского журнала Defense News на симпозиуме по космосу и противоракетной обороне рассказал глава управления генерал-лейтенант Дж. Роберт Раш.

Армия США планирует выбрать несколько компаний из большого списка претендентов на участие в разработке высокоэнергетичной лазерной системы (HEL) для ПВО ближнего действия. Это произойдет в начале 2025 года. Единственного победителя в конкурсе собираются выбрать в начале 2026 года.

Раш рассказал, что некоторые из претендентов работают над поставленной задачей самостоятельно, другие кооперируются друг с другом.

Данная работа проделывается не с нуля. Ранее сообщалось, что управление уже направило четыре прототипа боевых машин SHORAD Stryker с лазерными установками от компании Raytheon в район операций Центрального командования США (вероятно, на Ближний Восток), чтобы оценить, насколько хорошо 50-киловаттный лазер способен устранять воздушные угрозы на ближней дистанции.

Источник изображения: topwar.ru

Информация об испытании данной системы, которые проходили на полигоне Юма в штате Аризона, до этого поступала еще весной прошлого года. Тогда лазером удалось сбить несколько беспилотников, но с перехватом артиллерийских снарядов и ракет возникли сложности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Stryker
Компании
Raytheon
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 14.08 05:09
  • 3671
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 05:02
  • 247
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться
  • 13.08 15:51
  • 2
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 13.08 14:14
  • 1
"Ростех" разработал гусеничную платформу "Каракал"
  • 13.08 12:42
  • 5
Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов изменениями в авиаотрасли
  • 13.08 12:10
  • 1
Делегация КНДР осмотрела экспозицию на форуме "Армия-2024"
  • 13.08 08:47
  • 1
Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил МВТФ "Армия-2024" открытым
  • 13.08 08:45
  • 1
В Подмосковье открывается форум "Армия-2024"
  • 13.08 08:44
  • 1
Путин указал на доказанную на поле боя эффективность российских вооружений
  • 13.08 03:26
  • 0
Чего добивается Запад (по мнению некоторых)
  • 13.08 01:29
  • 0
О диверсии/провокации в Курской области "со стороны".
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?