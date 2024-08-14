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Известия.ru

Алаудинов рассказал о больших потерях ВСУ на курском направлении

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Бесконтрольное передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении остановлено. Об этом 13 августа заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

«Бесконтрольное «катание» противника уже остановили, уже третий день занимаемся уничтожением техники и живой силы. Противник уже осознает, что того блицкрига, который он планировал, не получилось», — заявил он ТАСС.

Алаудинов добавил, что за два дня было уничтожено 45 единиц техники ВСУ только на одном участке курского направления. Кроме того, ежедневно уничтожается большое число личного состава противника.

Днем ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что такого количества уничтоженных боевиков ВСУ в день, как на курском направлении, не фиксировалось ни разу с момента начала спецоперации. В тот же день стало известно о взятии в плен российскими военными в Курской области штурмовой команды отдельной 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, состоящей из пяти человек.

Украинские войска 6 августа атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. По последним данным, всего с начала боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла до 1610 военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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