Названы сроки спуска на воду второго боевого ледокола проекта 23550 «Николай Зубов»

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Строящийся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Николай Зубов» будет спущен на воду в течение этого года. Об этом сообщил врио гендиректора предприятия Андрей Быстров.

ССЗ «Адмиралтейские верфи» до конца года спустит на воду второй боевой ледокол проекта 23550 «Николай Зубов», сроки передачи корабля заказчику не называются, хотя ранее планировалось передать ледокол как раз в этом году. По крайней мере, так говорилось при его закладке в 2019-м.

Среди основных задач, стоящих перед коллективом предприятия в 2024 году, можно выделить спуск на воду (...) патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов», а также дизель-электрической подводной лодки «Якутск» проекта 636.3

- приводит ТАСС слова Быстрова.

Патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Николай Зубов» является вторым в серии и первым серийным после головного «Иван Папанин», который проходит ходовые испытания. Заложен в конце ноября 2019 года. После достройки и прохождения всех испытаний войдет в состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Патрульные корабли ледового класса (боевые ледоколы) проекта 23550 разработаны Центральным морским конструкторским бюро (ЦМКБ) «Алмаз» в качестве замены военным ледоколам проекта 21180, по которому был построен и передан флоту всего один ледокол — «Илья Муромец». Судно способно выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола.

Ледокол способен развивать скорость до 18 узлов. Водоизмещение — около 8500 тонн, длина — свыше 100 м, ширина — около 20 м, автономность плавания — около 70 суток. Дальность хода — 10 тысяч морских миль. Ледокол может преодолевать ледяные поля толщиной до 1,7 метра. Корабль вооружен автоматической артиллерийской установкой АК-176МА, зарезервировано место для размещения ракетного оружия. Кроме этого, на судне будет базироваться один многоцелевой вертолет.