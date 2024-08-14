Ростех представил мобильный командный пункт ПВО в ударопрочном кейсе на "Армии-2024"

ЦАМТО, 13 августа. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представляет на форуме "Армия-2024" экспортный вариант комплекта выносного автоматизированного рабочего места из состава комплекса "Поляна-Д4М1".

Оборудование позволяет в кратчайшие сроки развернуть командный пункт любого уровня, осуществлять координацию боевых действий сил и средств ПВО на полевых и запасных командных пунктах, а также при передислокации.

Комплект выносного автоматизированного рабочего места (ВАРМ), разработанный инженерами пензенского "Радиозавода" (входит в "Росэлектронику"), представляет собой электронное оборудование, размещенное в компактном ударопрочном кейсе. Аппаратура в полном объеме обеспечивает решение функциональных задач автоматизированной системы управления войсками "Поляна-Д4М1", но с меньшим количеством объектов сопряжения.

Объектами управления для ВАРМ являются зенитные ракетные комплексы большой (типа С-300), средней (типа "Бук") и малой дальности (типа "Тор"). Разработка позволяет одновременно сопрягать до восьми объектов, при этом в воздушном пространстве зоны ответственности могут находиться одновременно до 500 ед. техники.

Оборудование оснащено интеллектуальной системой поддержки принятия решений, которая помогает командиру анализировать массив данных.

"Выносное автоматизированное рабочее место является повторением всей аппаратной части АСУ "Поляна-Д4М1" и может служить как запасным, так и вспомогательным оборудованием для стационарного размещения. Мобильность изделия позволяет в кратчайшие сроки развернуть командный пункт в любой точке для эффективного управления войсками. Изделие уже успешно поставляется заказчикам", – отметил генеральный директор АО "Радиозавод" Олег Ратников.

Автоматизированная система управления "Поляна-Д4М1", в состав которой входит комплект ВАРМ, – системообразующий комплекс многоэлементной боевой информационной системы. Она обеспечивает сбор и обработку данных от взаимодействующих в пространстве и во времени радиолокационных станций, комплексов ПВО и средств связи для управления соединениями и частями.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".