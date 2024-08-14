АО "Центр технологии судостроения и судоремонта": бесценный опыт на благо Отечества

ЦАМТО, 13 августа. Редакция журнала "Национальная оборона" к форуму "Армия-2024" опубликовала серию материалов, посвященных передовым разработкам российского ОПК. Ниже представлена статья, посвященная инновационным разработкам АО "ЦТСС".

Судостроение в России и во всем мире исторически является показателем прогресса: оно не только неразрывно связано с основными отраслями промышленности любого государства и оказывает прямое влияние на развитие экономики, но и способствует развитию военной мощи страны.

Национальные интересы и реализуемые в настоящее время стратегические приоритеты страны требуют разработки мероприятий, позволяющих достигнуть показателей мирового судостроения и обеспечить рост экономического потенциала за счет внедрения процессных инноваций, затрагивающих методы производства и логистику предприятия в его основной и вспомогательной деятельности.

Уже 85 лет АО "Центр технологии судостроения и судоремонта" (АО "ЦТСС") успешно решает задачи по созданию инфраструктуры, технологий и оборудования как для развития Военно-морского и гражданского флота России, так и дружественных ей стран.

АО "ЦТСС" сегодня представляет собой ведущий технологический центр судостроения Российской Федерации, в состав которого входят научно-производственные фирмы и конструкторские бюро с огромным историческим опытом и значительным потенциалом.

Этот многопрофильный научно-производственный комплекс, являющийся разработчиком технологий постройки боевых кораблей и гражданской морской техники, осуществляет комплексное проектирование верфей и предприятий судостроительной отрасли, специализируется на разработке рыбопромысловых судов, разработке и изготовлении судовой арматуры для кораблей ВМФ и гражданских судов, активно участвует в создании технологий для освоения Арктики.

Компетенцией Центра также являются расчеты трудоемкости постройки кораблей и судов, политика ценообразования в отрасли.

За долгие годы деятельности по проектам Центра были построены основные предприятия судостроительной промышленности России от Северо-Запада до Дальнего Востока – от "Северного машиностроительного предприятия" до судостроительного комплекса "Звезда".

В настоящее время АО "ЦТСС" подтверждает статус базовой проектной организации отрасли: успешно выполняются комплексные проекты реконструкции и технического перевооружения как предприятий оборонно-промышленного комплекса, так и гражданского судостроения и судоремонта.

В частности, в данный момент одним из глобальных проектов АО "ЦТСС" является масштабная реконструкция и перевооружение АО "ПО "Севмаш" – одного из крупнейших судостроительных комплексов России. Целью данного проекта является значительное сокращение сроков строительства кораблей.

Помимо развития инфраструктуры для "Севмаша" Центром также разработаны и внедрены процессные инновации: технологии холодной гибки деталей основного корпуса подводных лодок последних поколений, внесены основополагающие изменения в отраслевой стандарт, регламентирующие применение ресурсосберегающей технологии холодной гибки.

Кроме того, для строительства АПЛ был выполнен ряд работ по оптимизации и разработке технологий сборки и сварки, применяемых при изготовлении особо ответственных корпусных конструкций, и другие работы.

Также стоит отметить проект глубокой модернизации АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (АО "ОССЗ") в целях создания "Цифровой верфи". Основным назначением проектируемого объекта является создание современного, высокотехнологичного, компактно расположенного, экологически безопасного специального комплекса по постройке, модернизации и ремонту судов, а также инфраструктуры цифрового сопровождения строительства судов годовой расчетной производственной программы, с целью снижения совокупных затрат при строительстве судов, затрат ФГУП "Росморпорт" на эксплуатацию флота и снижение себестоимости предоставляемых услуг в портах.

Кроме того, АО "ЦТСС" реализует крупные проекты на таких предприятиях как АО "Адмиралтейские верфи", АО "Балтийский завод", АО "ССЗ "Вымпел", ПАО "Завод "Красное Сормово" и др.

За последние годы АО "ЦТСС" спроектирован и произведен целый ряд оборудования для совершенствования отечественного судостроения: комплексы термической резки; роботизированные комплексы лазерной резки, сварки и наплавки изделий судового машиностроения; трубогибочные станки и многие другие инновационные разработки.

Вот уже 50 лет АО "ЦТСС" работает в области композитного судостроения. За последнее время создан ряд изделий из композиционных материалов, например, корпуса буев антенной связи из органопластика и стеклопластика, обладающих уникальными свойствами. В составе АО "ЦТСС" работают для отечественного судостроения Лазерный центр и Центр виртуальных исследований.

АО "Центр технологии судостроения и судоремонта" – лидер в области судового арматуростроения. Начиная с основания организации в 1939 г. Центр является головным разработчиком и базовым предприятием в области проектирования, организации и внедрения серийного производства судовой трубопроводной арматуры и фильтров для нужд ВМФ России, ВТС и гражданского судостроения. Трубопроводная арматура и фильтры, разработанные АО "ЦТСС", применяются на всех российских и экспортных кораблях, на которые уже поставлено более 25000 типоразмеров.

Высокие производственно-экономические показатели деятельности позволяют Центру заявить о себе как о надежном поставщике судовой арматуры для вновь строящихся или модернизируемых кораблей и судов.

Решением министра промышленности и торговли Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. АО "ЦТСС" является ведущей научно-исследовательской организацией оборонно-промышленного комплекса по направлению "Информационно-аналитическое и нормативно-методическое обеспечение в области ценообразования, трудоемкости и нормирования труда в судостроительной промышленности, базы данных и технико-экономическая экспертиза цен при разработке, производстве, эксплуатации, ремонте, сервисном обслуживании и утилизации кораблей и судов".

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2023 г. №542 АО "ЦТСС" с 19 мая 2023 г. включено Минпромторгом России в перечень организаций, осуществляющих проверку достоверности (экспертизу) ориентировочной стоимости строительства судна и проверку достоверности обоснования цены проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна.

Проводимые АО "ЦТСС" экспертизы цен кораблей и судов позволяют с одной стороны сократить экономически необоснованные бюджетные расходы, а с другой – обеспечить рентабельность контрактов.

Организация активно сотрудничает с заказчиками и научными организациями из дружественных стран в области проектирования и модернизации судостроительных и судоремонтных предприятий, комплексов по обеспечению берегового базирования поставляемой военно-морской техники, ее эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реализации продукции и услуг гражданского назначения. АО "ЦТСС" имеет многолетний успешный опыт в данном направлении деятельности: выполнено проектирование объектов, обеспечено их строительство, поставка и ввод в эксплуатацию оборудования, обучение специалистов для таких стран как Индия, Вьетнам, Алжир, Ангола, Куба, Эфиопия и др.

Одним из обширных направлений деятельности АО "ЦТСС" является разработка технических проектов и рабочей конструкторской документации для строительства, ремонтно-технической документации для ремонта и модернизации, реновации, классификации всех типов морских и речных судов.

Центр проектирует рыбопромысловые и рыбоперерабатывающие суда различного назначения, транспортно-рефрижераторные, сухогрузные, специальные научно-исследовательские суда и сооружения как для изучения морского континентального шельфа, так и для исследования Мирового океана, суда вспомогательного флота, современные суда для охраны водных биоресурсов, суда специального назначения: нефтемусоросборщики, несамоходные платформы, например, плавучая насосная станция и др. Все проекты АО "ЦТСС" могут быть реализованы на отечественных предприятиях.

Кроме серьезной юбилейной даты особо хочется отметить, что вот уже 30 лет как АО "ЦТСС" сохраняет статус Государственного научного центра Российской Федерации, и это говорит о заслуженном признании достижений организации на высочайшем уровне управления страной.

Научные сотрудники АО "ЦТСС" участвуют в реализации государственных научно-технических программ по обеспечению обороны и безопасности Российской Федерации, ведут исследования и разработки для создания гражданской и военной морской техники.

Сегодня АО "ЦТСС" является одним из флагманов отечественного судостроения, активно развивается, растет и чтит свои традиции. Накопленный производственный и научный опыт позволяют организации идти в ногу со временем и сохранять конкурентоспособность даже в самых сложных условиях.

Статья опубликована в журнале "Национальная оборона" №7, 2024