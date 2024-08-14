Расчеты ракетных войск Белоруссии убывают на полигон в Россию

Военнослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии убывают в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой.

Минобороны Белоруссии: расчеты ракетных войск и артиллерии едут на полигон в РФ

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии убывают на полигон РФ для отработки вопросов боевого применения, сообщило минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

"Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения", - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что "в ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня состоящих на вооружении Вооруженных сил Республики Беларусь".

Ранее военнослужащие ВВС и войск ПВО Белоруссии прибыли в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой. В ходе учения, которое пройдет на полигоне "Ашулук", военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев.