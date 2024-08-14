Михеев: военно-морская техника занимает десятую часть заказов "Рособоронэкспорта"

Генеральный директор компании отметил, что они включают в себя контракты на поставку и совместное строительство кораблей и подводных лодок, различного вооружения для них, береговых комплексов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Военно-морская техника занимает около 10% общего портфеля заказов "Рособоронэкспорта". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Александр Михеев.

"Военно-морская техника в настоящее время занимает около 10% портфеля заказов "Рособоронэкспорта". Он включает в себя контракты на поставку и совместное строительство кораблей и подводных лодок, различного вооружения для них, береговых комплексов", - сказал Михеев на международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

Форум проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.