"Комплит техник" ведет разработки новых протезов для бывших саперов-инвалидов

Директор фонда развития гуманитарного разминирования и поддержки оборонно-инженерных проектов Андрей Шенаурин сообщил, что компания готова часть выручки направлять на научные исследования в этой области

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Компания "Комплит техник" совместно с российскими производителями ведет разработки современных протезов для бывших саперов-инвалидов и готова часть выручки направлять на научные исследования в этой области. Об этом сообщил ТАСС директор фонда развития гуманитарного разминирования и поддержки оборонно-инженерных проектов Андрей Шенаурин.

"Компания "Комплит техник" совместно с отечественными производителями ведет разработки современных протезов и планирует часть выручки направлять на научные исследования в этой области", - сказал Шенаурин в интервью в интервью ТАСС на полях форума "Армия-2024".

Он отметил, что среди бывших военных саперов немало инвалидов различных вооруженных конфликтов, травмы которых требуют продуманной реабилитации и последующего протезирования.

"Тут особо хотелось бы отметить силу духа саперов - среди представителей этой специальности больше всего инвалидов, которые возвращаются в профессию, имея колоссальные опыт и знания, применяемые в гуманитарном разминировании. Кстати, в нашем отряде таких ребят двое", - добавил он.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.