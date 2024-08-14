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ТАСС

Кнайсль: руководство ФРГ поступает вопреки истории, поставляя вооружение Украине

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Карин Кнайсль
Карин Кнайсль.
Источник изображения: Владимир Гердо/ ТАСС

Как подчеркнула экс-глава МИД Австрии, память о Великой Отечественной войне до сих пор имеет большое значение для жителей России

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Руководство ФРГ поступает вопреки истории, давая согласие на использование германской военной техники Вооруженными силами Украины (ВСУ). Такое мнение высказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в подкасте Unipolar-Multipolar, который ведет германский журналист Флавио фон Витцлебен.

Политик подчеркнула, что память о Великой Отечественной войне до сих пор имеет большое значение для жителей России. По ее оценкам, в связи с этим согласие руководства Германии поставлять танки и другие вооружения Украине в 2022 году особенно привлекло внимание россиян. "Глава истории [, связанная с Великой Отечественной войной,] играет в России <...> огромную роль. В каждой деревне есть мемориал павшим [воинам]. <...> Тем более непонятно, насколько антиисторично и бессмысленно в этом плане поступает германское правительство", - сказала она.

12 августа депутат Бундестага, председатель группы Левой партии в парламенте ФРГ Зёрен Пелльман заявил, что находится в ужасе от использования ВСУ немецких танков в атаках на Курскую область. По его мнению, правительство ФРГ поставками оружия Украине все глубже затягивает Германию "в болото конфликта".

Ранее газета Bild сообщила, что в ходе атак ВСУ на Курскую область используются германские боевые машины пехоты Marder, также был замечен саперный танк Wisent. 

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Австрия
Германия
Россия
Украина
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