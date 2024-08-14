"Рубин" представил на "Армии-2024" станцию "Октавис" для обслуживания подводных дронов

В материалах презентации, размещенных на стенде "Рубина", говорится, что "Октавис" сможет работать как центр хранения и передачи информации

ПАТРИОТ /Московская область/, 13 августа. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) "Рубин" представило на форуме "Армия-2024" концепт-проект необитаемой подводной станции "Октавис", способной обеспечивать длительную работу автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Об этом передает корреспондент ТАСС.

"Аппарат, пристыковавшись к "Октавису" сможет пополнить заряд своей аккумуляторной батареи либо пристыковаться на станции в ожидании новых задач. Станция способна проанализировать техническое состояние дрона и его программное обеспечение. Благодаря "Октавису" как минимум один дрон будет готов к действию. В зависимости от гидрографических условий и задач подводных аппаратов он сможет обслуживать до трех роботов", - пояснил представитель ЦКБ на стенде.

В материалах презентации, размещенных на стенде "Рубина", говорится, что "Октавис" сможет работать как центр хранения и передачи информации: станция будет временно хранить сведения, собранные АНПА, и передавать их в береговой центр либо другим аппаратам. С помощью "Октависа" береговой центр сможет сообщать дронам программу новой миссии.

Концепт-проект предполагает, что станция будет опираться на грунт либо стоять на якоре в толще воды; глубина ее установки сможет варьироваться от 500 до 1 тыс. м. "Октавис" позволит исключить риски спуска и подъема аппарата, особенно в штормовых условиях. Снизится стоимость миссий, поскольку не будет необходимости в постоянном присутствии судна обеспечения.

В станцию встроена литий-ионная батарея. Также предусмотрена подача энергии с внешнего аккумуляторного модуля. Предполагаются разные варианты обеспечения "Октависа" энергией: с берега, с морской платформы и даже с устройств, преобразующих энергию океана.