СВР заявила о медленном превращении Украины в "черную дыру"

Единственная реальная основа для переговоров, неоднократно озвученная президентом России Владимиром Путиным, при этом неизменна, говорится в сообщении пресс-бюро службы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Как представляется, пока американцы занимаются поисками "черной кошки в черной комнате" - легитимного вменяемого политика в постмайданной украинской верхушке, Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы. Единственная реальная основа для переговоров, неоднократно озвученная президентом России Владимиром Путиным, при этом неизменна. Остался бы предмет для разговора", - резюмировали в СВР.