Около половины заказов "Рособоронэкспорта" приходится на страны Ближнего Востока

Посетители выставки World Defense Show 2022 в Эр-Рияде у стенда АО «Рособоронэкспорт».

Генеральный директор компании Александр Михеев сообщил, что спецэкспортер ведет переговоры по некоторым позициям об организации проектов в рамках индустриального партнерства

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Около 50% портфеля заказов "Рособоронэкспорта" приходится на страны Ближнего Востока. Об этом заявил ТАСС генеральный директор компании Александр Михеев.

"Традиционно Ближний Восток занимает около 50% портфеля заказов "Рособоронэкспорта". Страны региона интересует широкий спектр российского вооружения: комплексы ПВО и средства противодействия БПЛА, бронетанковая техника, бронеавтомобили, боевая и военно-транспортная авиация, вертолеты, беспилотные системы и ряд образцов для ВМФ", - сказал Михеев на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

По его словам, спецэкспортер ведет переговоры по некоторым позициям об организации проектов в рамках индустриального партнерства. Это, отметил глава компании, позволит производить продукцию на территории стран-заказчиков силами совместных предприятий или по лицензионным контрактам.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.