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ТАСС

Михеев: прошедшие поле боя российские вооружения станут лидерами на мировом рынке

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Тяжёлая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек"
Тяжёлая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" сообщил, что устойчивый интерес ожидается к российским артиллерийским системам

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Лидерами продаж среди российской техники на мировом рынке в ближайшей перспективе могут стать истребитель Су-35, танк Т-90 и тяжелые огнеметные системы "ТОС-1А" и "ТОС-2", прошедшие модернизацию по итогу применения на поле боя. Об этом заявил ТАСС генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

"Несомненно, лидерами продаж в ближайшей и среднесрочной перспективе окажутся актуальные образцы вооружения и военной техники, которые подтвердили свои характеристики в реальных боевых условиях и прошли соответствующую модернизацию с учетом обратной связи с поля боя. Лидерами в своих сегментах в перспективе будут получившие опыт участия в боевых действиях истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, танк Т-90МС, тяжелые огнеметные системы "ТОС-1А" и ТОС-2 "Тосочка", бронемашины семейств "Тигр" и "Тайфун", зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитные ракетные комплексы "Викинг" и семейства "Тор", ПЗРК "Верба" и "Игла-С", - сказал он.

Также, по словам Михеева, устойчивый интерес ожидается к российским артиллерийским системам: "Мста-С", "Вена", реактивным системам залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", а также высокоточным артиллерийским боеприпасам, системам разведки и управления артиллерийскими подразделениями в реальном масштабе времени на основе комплекса "Планшет-А".

"Топовые позиции в своих сегментах рынка за счет показанной высокой эффективности на поле боя смогли занять, и в ближайшее время удержат, беспилотные комплексы с управляемыми боеприпасами "Ланцет-Э" и "КУБ-Э", комплексы с БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", "Орион-Э", ПТРК "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", - добавил Михеев.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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