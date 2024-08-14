Сообщается о выполнении госконтракта на 2024 год по поставке в войска тягачей БРЭМ-1М

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Государственный заказ на поставку в российскую армию в 2024 году бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М был полностью выполнен, отмечается в сообщении «Уралвагонзавода» в Telegram. Недавно была отгружена последняя партия этих бронемашин, произведенных предприятиями корпорации «Уралвагонзавод» по заказу государства.

БРЭМ-1М – это модернизированная версия тягача БРЭМ-1, разработанного в СССР в 1970-е годы. Она создана на базе танка Т-90 и отличается повышенной грузоподъемностью крана и увеличенным тяговым усилием лебедки.

Эти машины являются незаменимыми спутниками и помощниками любой бронетехники – БТР, БМП, БМД, танков и др. Основная их задача заключается в своевременной эвакуации поврежденной боевой техники из зоны военных действий и спасение жизней бойцов.

Для собственной защиты БРЭМ-1М оснащен бронированным корпусом, автономной зенитно-пулеметной установкой. Машина также имеет приборы наблюдения для ведения разведки на поле боя. Помимо эвакуации техники с поля боя, эти машины позволяют проводить ее ремонт, для чего на них установлен полноповоротный гидравлический кран грузоподъемностью до 20 т и электросварочный аппарат.

Я всегда говорил по опыту афганской войны и других конфликтов: дайте мне лучше один тягач, чем три танка, потому что одним тягачом я могу эвакуировать не три танка, а тридцать, а потом их восстановить

- отметил генерал-полковник Сергей Маев, когда-то возглавлявший Главное автобронетанковое управление Минобороны РФ.