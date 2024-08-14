Холдинг «Высокоточные комплексы» нарастил выпуск управляемых снарядов «Краснополь», модернизировав производство

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Российские предприятия, входящие в состав холдинга «Высокоточные комплексы», нарастили выпуск управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь». Достигнуть этого удалось модернизацией производства. Об этом сообщили в холдинге.

Процесс выпуска снарядов «Краснополь» упростили, повысив технологичность производства, работы в этом направлении продолжаются. Производство снарядов ведет Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, входящее в состав «Высокоточных комплексов».

Комплекс таких работ уже проведен, дальнейшие работы в этом направлении продолжаются,

- приводит РИА Новости слова представителя холдинга.

О кратном увеличении высокоточного снаряда «Краснополь» Минобороны сообщило еще в начале этого года. Поставляемые в войска снаряды позволили российским войскам нарастить удары по противнику управляемыми боеприпасами, увеличив потери ВСУ в боевой технике и артиллерии.

Высокоточный корректируемый боеприпас «Краснополь» оснащен лазерным целеуказателем-дальномером, предназначенным для наведения на цель. Боеприпас «Краснополь» калибра 152 мм предназначен для использования всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными САУ «Коалиция-СВ», «Мста-С» и «Мста-СМ». Дальность полета корректируемого боеприпаса достигает 20 километров, масса боевой части — 8 килограммов. При этом лазерный целеуказатель «Краснополя» способен совершать захват трех целей одновременно.