ВНИИР-Прогресс представляет на МВТФ "Армия-2024" высокотехнологичную продукцию

ЦАМТО, 13 августа. Редакция журнала "Национальная оборона" к форуму "Армия-2024" опубликовала серию материалов, посвященных передовым разработкам российского ОПК. Ниже представлен материал, посвященный разработкам АО "ВНИИР-Прогресс".

АО "ВНИИР-Прогресс" – ведущий в России разработчик и изготовитель оборудования специального и общепромышленного назначения – представляет свою продукцию на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024". В преддверии форума в интервью журналу "Национальная оборона" генеральный директор АО "ВНИИР-Прогресс" Владислав Вячеславович Костин рассказал журналу "Национальная оборона" о текущей работе предприятия и дальнейших перспективах.

– Владислав Вячеславович, ВНИИР-Прогресс вот уже 17 лет выпускает сложную, наукоемкую продукцию. Каковы сегодня основные направления деятельности предприятия? Какова география поставок? Поставляется ли продукция на экспорт?

– В настоящее время мы выпускаем широчайшую номенклатуру продукции по следующим основным направлениям: низковольтная коммутационная и защитная аппаратура, системы релейной защиты и противоаварийной автоматики, блоки управления, питания и защиты, помехоустойчивая аппаратура спутниковых радионавигационных систем, корабельные и судовые электрораспределительные устройства и системы автоматики.

ВНИИР-Прогресс способен выполнить полный комплекс работ по электротехническому и навигационно-связному оборудованию, от проведения НИР и ОКР до освоения изделия в производстве и серийного выпуска.

Поставки продукции и услуг выполняются для организаций восьми федеральных округов, в 44 из 89 субъектов Российской Федерации. Если говорить об экспорте, то напрямую наши изделия экспортируются в Белоруссию и Армению. А в составе финишных изделий – направляются во многие страны.

– В каких финишных изделиях применяется продукция ВНИИР-Прогресс?

– Наша аппаратура работает в составе множества изделий. Если говорить о наземной спецтехнике, это танки и боевые машины – от Т-90М, Т-72Б3, БРЭМ-1М до "Арматы" и "Терминатора". Также мы участвуем по кооперации в производстве ЗРС С-300В, С-400, С-500, радиолокационных и радионавигационных систем. Наша аппаратура предназначена для коммутации, управления и защиты электрических цепей в системах электроснабжения объектов.

На море наши изделия служат в составе многих кораблей и судов – от гидрографических катеров и аварийно-спасательных судов, до корветов проекта 20380 типа "Стерегущий", крейсеров проекта 1144 "Орлан", авианесущего крейсера проекта 1143 "Адмирал Кузнецов". Под водой – на атомных подводных ракетных крейсерах стратегического назначения, многоцелевых атомных и дизель-электрических подводных лодках.

Наша аппаратура обеспечивает электробезопасность и пожаробезопасность в случае возникновения эксплуатационных повреждений в корабельных ЭЭС. Аппаратура имеет высокую чувствительность и быстродействие.

За пределами Земли наша продукция представлена аппаратурой для коммутации, управления и защиты электрических цепей бортовых систем космических объектов. Она устанавливается на ракеты-носители "Протон-М", "Ангара", "Союз-5", космические корабли "Союз" и "Прогресс", спутники "Ямал", "Экспресс", 14Ф152, космические скафандры "Орлан". Перспективный транспортный корабль "Федерация" также будет оснащен нашей аппаратурой.

Другое важное "космическое" направление в работе ВНИИР-Прогресс – аппаратура навигации, предназначенная для работы в составе систем ГЛОНАСС и/или GPS. Мы являемся разработчиками и производителями помехоустойчивой спутниковой навигационной аппаратуры "Комета", обеспечивающей защиту сигналов глобальных навигационных спутниковых систем от любых типов преднамеренных и непреднамеренных помех.

Также выпускаются модули антенных решеток для помехоустойчивых приемников, модули блоков электронного подавления помех и другие изделия. Они применяются в составе самолетов пилотируемой авиации, беспилотных летательных аппаратов, высокоточных боеприпасах и других изделиях оборонного назначения.

– Получается, большая часть основной продукции – оборонного и двойного назначения?

– Не только. Мы достаточно много делаем и для гражданского сегмента экономики. Так, в частности, наше навигационное оборудование предназначено для решения навигационно-временных задач не только в оборонной области, но и в различных гражданских отраслях – энергетике, транспорте и др.

Аппаратура спутниковой навигации производства ВНИИР-Прогресс применяется в цифровых подстанциях "Бескудниково", "Белый Раст", "Западная", в системе обеспечения единого времени Саяно-Шушенской и других российских ГЭС.

Нашим оборудованием оснащаются многие гражданские суда – ледоколы, морские буксиры, морозильные рыболовные траулеры, океанографические и исследовательские суда. Изделия предназначены для решения задач распределения электроэнергии на борту судна и автоматизации судового оборудования.

Также ВНИИР-Прогресс зарекомендовал себя надежным поставщиком продукции для АО "РЖД". В настоящее время осуществляются поставки пакетных переключателей для вагонов-ресторанов и блоков индикации для щитового оборудования тяговых подстанций.

В целом наше производство достаточно сильно диверсифицировано. Кроме того, начиная с 2014 г. мы активно работаем над импортозамещением – и в оборонной, и в гражданской сферах.

– Практически все изделия ВНИИР-Прогресс "работают в зоне повышенной ответственности". Как обеспечивается качество продукции, ее надежность?

– В АО "ВНИИР-Прогресс" действует система менеджмента качества, сертифицированная в СДС "Военный Регистр" и в Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020. Компания имеет лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, на осуществление космической деятельности.

Многолетний опыт работы в области военной техники, высококвалифицированные специалисты, современное оборудование позволяют нам осуществлять разработку, изготовление и поставку самой сложной продукции и обеспечивать требуемый технический уровень, высокие показатели качества и надежности изделий.

– ВНИИР-Прогресс завершил уже свыше четырех десятков крупных НИР и ОКР. Каковы главные направления и темы текущих НИОКР? Каковы основные тенденции в развитии электротехнического и навигационно-связного оборудования? В какой мере отражены эти тенденции в разработках АО "ВНИИР-Прогресс"?

– АО "ВНИИР-Прогресс" регулярно выполняет НИОКР в рамках текущих государственных и федеральных целевых программ по разработке высокотехнологической электротехнической продукции, в том числе по линии импортозамещения.

У предприятия имеется большой научно-технический задел по разработке коммутационно-защитной аппаратуры, благодаря чему осуществлены разработка и освоение производства линейки автоматических выключателей на токи от 1 до 630 А категории качества ВП, причем АО "ВНИИР-Прогресс" является единственным в стране поставщиком выключателей на токи свыше 63 А до 630 А с военной приемкой.

В настоящее время в рамках государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" ВНИИР-Прогресс выполняет три ОКР, в том числе разработку выключателей на токи до 800 А взамен выключателей серии А3700 (ХЭМЗ, Украина), широко представленных на находящихся в строю кораблях.

Основные тенденции в развитии продукции нашей тематики – уменьшение массогабаритных показателей и материалоемкости, увеличение надежности и срока службы, снижение энергопотребления, построение аппаратуры по модульному принципу, применение современной полупроводниковой микропроцессорной элементной базы. Все это учитывается нашими разработчиками и реализуется в новых изделиях.

– Каковы дальнейшие планы и пути развития предприятия?

– Мы планируем дальнейшее расширение номенклатуры выпускаемых изделий. От специализированных организаций, центров компетенций, ключевых заказчиков мы получаем информацию по дефициту продуктовых линеек, в том числе продуктовых линеек зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. Эта информация в полной мере учитывается в работе.

Также будем и дальше совершенствовать технические характеристики изделий, разрабатывать инновационную продукцию как оборонного, так и гражданского назначения. С учетом роста спроса запланировано расширение производственных мощностей и увеличение парка технологического оборудования. Важной задачей для себя считаем и сокращение сроков изготовления. Коротко говоря – больше, лучше, быстрее.

Статья опубликована в журнале "Национальная оборона" №7, 2024