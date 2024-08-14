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ЦАМТО

В Сербии опровергли сообщения о поставках оружия Киеву

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Флаги России и Сербии. Архивное фото
Флаги России и Сербии. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Darko Vojinovic

ЦАМТО, 13 августа. Вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью "РИА Новости" заявил о сообщениях про сербское оружие на Украине, что покупатели не запрашивали разрешения на его поставки третьим странам, в том числе Киеву.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 млн. евро.

"Мы – единственная страна, которая ввела обязательство по дополнительным гарантиям со стороны покупателей, что оружие и боеприпасы не могут быть проданы третьей стране без согласия Сербии. Наряду со всеми существующими нормами, мы добавили это требование и настояли на нем во всех контрактах. Насколько я знаю, не было запросов от других стран, чтобы наша (оборонная – ред.) продукция продавалась третьим странам", – заявил замглавы сербского правительства в разговоре с агентством.

По мнению вице-премьера, ложные сообщения о поставках сербского оружия на Украину призваны испортить отношения между Белградом и Москвой.

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Россия
Сербия
Украина
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