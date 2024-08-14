На форуме "Армия" представили игру, где Abrams можно уничтожить "Краснополем"

Также среди "целей" указаны HIMARS, САУ западного производства, ракета Storm Shadow

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Компьютерная игра, в которой можно уничтожить западную технику с помощью российского вооружения, включая ракету "Искандер" или комплекс "Панцирь", представлена на стенде холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха на форуме "Армия".

"Игра разработана аналогично "морскому бою" - то есть это "высокоточный бой". Смысл игры - выбрать нужное изделие, которое производит холдинг, - это и [новый управляемый боеприпас] "Краснополь", и [оперативно-тактический ракетный комплекс] "Искандер", и средства ПВО, такие как [зенитный ракетно-пушечный комплекс] "Панцирь". Видим цель, как правило западную технику, куда входит и танк Abrams, и HIMARS, и САУ западного производства, и ракета Storm Shadow. Задача - увидев цель, быстро определить то изделие, которым можно максимально эффективно поразить цель. Нужно набрать большее количество баллов", - сказал он.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.