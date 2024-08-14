Эксперт: для гуманитарного разминирования задействуются роботы и дроны с ИИ

БПЛА с тепловизором при воздушной разведке определяет тепловые аномалии, которые привязываются к местности и наносятся на специальную карту, рассказал исполнительный директор частной инженерно-саперной компании "Комплит техник" Алексей Малышев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Саперы гуманитарного разминирования используют в работе роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор частной инженерно-саперной компании "Комплит техник" Алексей Малышев.

"Мы используем в работе как роботизированные комплексы, так и беспилотные летательные аппараты с применением искусственного интеллекта. Например, беспилотник с тепловизором при воздушной разведке определяет тепловые аномалии, которые привязываются к местности и наносятся на специальную карту", - сказал Малышев в интервью ТАСС на полях форума "Армия-2024".

В свою очередь, глава "Комплит техник" Вячеслав Ковалевский отметил, что апробация уникального комплекса разминирования проводится в реальных условиях в Луганской Народной Республике. В частности, по его оценке, хорошие результаты показал специализированный роботизированный комплекс для уничтожения взрывоопасных предметов от новосибирской компании "Диктум", который после подрыва на мине был оперативно отремонтирован в полевых условиях.

"Применение таких технологий способствует укреплению технологического суверенитета и лидерства России в отрасли гуманитарного разминирования", - заключил Ковалевский.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.