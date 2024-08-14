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ТАСС

МГТУ им. Баумана представил спутник для изучения космической погоды

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Здание Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана
Здание Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.
Источник изображения: Фото: TAСС/Михаил Джапаридзе

В пресс-службе университета подчеркнули, что мониторинг из космоса позволит следить за судоходством в нерадарном пространстве

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Малый космический аппарат "Хорс" №4, направленный на изучение атмосферы и ионосферы Земли, представлен МГТУ им. Н. Э. Баумана на полях Международного военно-технического форума "Армия-2024". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"МГТУ им. Н. Э. Баумана представляет малый космический аппарат "Хорс" №4, предназначенный для исследования атмосферы и ионосферы Земли, мониторинга плавучих судов и проведения технологических экспериментов", - сказали в вузе. Там отметили, что третий и четвертый "Хорсы" продолжат бауманскую линейку малых спутников - "Хорс" №1 и №2, запущенных прошлым летом по программе Роскосмоса "Универсат".

Оба кубсата оснащены аппаратурой радиозатменного зондирования атмосферы и ионосферы Земли, разработанной в университете - она сможет принимать сигналы глобальных навигационных спутниковых систем. "Из-за рефракции в атмосфере Земли фактическая траектория навигационного сигнала отклоняется от прямой линии, соединяющей две точки - навигационный спутник и приемник. По этому отклонению можно извлечь информацию о состоянии атмосферы и ионосферы Земли: вертикальные профили температуры, влажности, давления и другие качественно новые полезные данные, которые в дальнейшем ученые могут использовать для прогнозирования погоды", - сообщили в университете.

Кроме того, на третьем и четвертом "Хорсах" установлена аппаратура автоматической идентификационной системы, которая отслеживает местоположение речных и морских судов. Мониторинг из космоса позволит следить за судоходством в нерадарном пространстве, например на Севморпути.

Как рассказал начальник бауманского конструкторского бюро "Прорывные космические исследования и технологии", вся аппаратура и средства обработки данных были созданы с участием студентов. "Предыдущие аппараты подтвердили целесообразность их использования в исследованиях гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве и мониторинге транспортных средств. Это является практическим результатом взаимодействия университета с заинтересованными в этих областях организациями потребителями данных", - отметил он. Как добавили в университете, в 2020 году в бюро разработали, запустили и взяли на управление шесть наноспутников для исследования космической погоды.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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