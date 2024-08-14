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ТАСС

"Ярл" создал бронежилет с увеличенной площадью защиты для гуманитарного разминирования

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Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин
Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин.
Источник изображения: © РИА Новости

Его особенностью стало увеличение площади защиты при сохранении требований к противоосколочной стойкости и весу

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Российский производитель бронезащиты "Ярл" разработал бронежилет с увеличенной площадью защиты для специалистов гуманитарного разминирования, образец которого представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024". Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор частной инженерно-саперной компании "Комплит техник" Алексей Малышев.

"Российский производитель бронезащиты "Ярл" откликнулся на нашу просьбу разработать бронежилет именно для специалистов гуманитарного разминирования. Основной его особенностью стало увеличение площади защиты при сохранении требований к противоосколочной стойкости и весу. При этом при изготовлении бронежилетов будут использоваться сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности и пара-арамидное волокно (кевлар). Доработанный образец презентован на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", - сказал Малышев в интервью ТАСС на полях форума.

В свою очередь директор Фонда развития гуманитарного разминирования и поддержки оборонно-инженерных проектов Андрей Шенаурин подчеркнул, что работа сапера кроме реальной опасности несет еще и тяжелейшую физическую и психологическую нагрузку. Летом специалистам приходится работать под палящим солнцем в полной экипировке, неся при этом на себе весь инструмент.

"Учитывая суммарный вес шлема, специального бронежилета, миноискателя и необходимого оборудования, саперу приходится нести на себе около 20 кг, а при обнаружении взрывоопасного предмета еще и аккуратно двигаться", - добавил он.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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Россия
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