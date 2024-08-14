ЦКБ "Рубин": новые неатомные подлодки проекта 677 "Лада" могут вооружить дронами

ЦАМТО, 13 августа. Новые неатомные подводные лодки проекта 677 ("Лада") могут вооружить и морскими, и авиационными беспилотниками, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.

"Безусловно, беспилотники могут и должны входить в состав вооружения подводной лодки. "Лада" и другие подводные лодки могут вооружаться БЛА для ведения воздушной разведки и автономными необитаемыми подводными аппаратами (АНПА) с целью поиска подводных мин. Перечень задач, которые могут решаться авиационными или подводными беспилотниками, весьма широк и совсем не ограничивается задачами дрона-камикадзе. Эти авиационные или подводные беспилотники должны вписываться в габариты торпедного аппарата (либо как таковые, либо в специальном пусковом контейнере) – единственной пусковой установки подводной лодки, имеющей достаточно большой калибр", – сказал И.Вильнит.

Кроме того, отметил он, беспилотники должны подключаться к автоматизированной системе управления боевыми действиями подводной лодки, чтобы передавать им задание на миссию.

"Есть и некоторые другие факторы, которые следует учесть, но препятствий к применению беспилотников с подводной лодки не существует", – заявил гендиректор ЦКБ "Рубин".

Центральное конструкторское бюро "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин (проект 955 "Борей"), неатомных многоцелевых подлодок (проекты 636 "Варшавянка" и 677 "Лада") и подводных аппаратов.