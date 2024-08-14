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Военное обозрение

Норвегия планирует приобрести 16 американских ракетных систем HIMARS, отказавшись от возможной сделки по корейским K239 Chunmoo

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Источник изображения: topwar.ru

Норвегия направила запрос на покупку 16 высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования и боеприпасов американской компании Lockheed Martin.

Как сообщило ранее американское Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA), общая стоимость сделки составляет 580 миллионов долларов.

Норвегия также запрашивает 15 контейнеров управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS), каждый из которых содержит шесть ракет с осколочными боеголовками; 15 контейнеров GMLRS с осколочно-фугасными боеголовками; и 100 ракет большой дальности M57 Army Tactical Missile System (ATACMS).

Выбор Норвегией американских систем HIMARS стал неудачей для южнокорейской компании Hanwha Aerospace, которая искала заказы на свою ракетную артиллерийскую систему K239 Chunmoo в Норвегии и соседней Швеции.

В Европе интерес к американским артиллерийским системам резко возрос на фоне их использования в ходе украинского конфликта. Но, безусловно, не последнюю роль играет и американское давление на союзников по НАТО.

Румыния и Польша уже приобрели HIMARS, а Литва, Латвия и Эстония разместили заказы на систему. В декабре США одобрили возможную продажу 21 пусковой установки HIMARS в Италию.

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