ЗРК "Викинг": новое направление в развитии систем войсковой ПВО

ЦАМТО, 13 августа. Редакция журнала "Национальная оборона" к форуму "Армия-2024" опубликовала серию материалов, посвященных передовым разработкам российского ОПК. Ниже представлена статья, посвященная ЗРК "Викинг".

На МВТФ "Армия-2024" Ульяновский механический завод (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") представляет ЗРК средней дальности "Викинг" (экспортная версия ЗРК "Бук-М3") и средства подготовки их расчетов – комплексный тренажер и аппаратно-программный комплекс электронной эксплуатационной документации.

ЗРК "Викинг" – лучший в своем классе

ЗРК "Викинг" – новейший российский зенитный ракетный комплекс средней дальности и одно из лучших средств ПВО в мире. Комплекс представляет новое направление в развитии систем ПВО и полностью соответствует современным условиям ведения боевых действий.

Тактико-технические характеристики ЗРК позволяют ему успешно бороться с широчайшей номенклатурой средств воздушного нападения, летящих в широком диапазоне высот и скоростей, по различным траекториям, в т.ч. – баллистическим. Отражение налета, в т.ч. массированного, осуществляется в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях, при наличии естественных и искусственных помех.

В состав боевых средств ЗРК "Викинг" входят пункт боевого управления (ПБУ), станция обнаружения целей (СОЦ), до шести самоходных огневых установок (СОУ) и/или радиолокаторов подсвета и наведения (РПН), до 12 пусковых установок (ПУ). Управление боевой работой комплекса осуществляется с ПБУ 9С510МЭ, имеющего повышенные возможности по обработке информации и управлению огневыми каналами.

СОЦ 9С38Э, оснащенная антенной кругового обзора с активной фазированной решеткой, ведет разведку воздушной обстановки на дальности до 200 км и высоте до 30 км и обеспечивает завязку трасс целей с дальности 180 км.

Радиолокатор подсвета и наведения 9С36МЭ, оснащенный подъемным устройством радиолокационной аппаратуры на высоту 21 м, обеспечивает обнаружение низколетящих целей на дальности в 1,5-2 раза превышающую дальность обнаружения подобных целей с СОУ 9А317МЭ.

Боекомплект комплекса размещается на СОУ 9А317МЭ и ПУ 9А316МЭ и составляет в зависимости от комплектации 120-144 ЗУР 9М317М, готовых к пуску. Комплекс способен одновременно уничтожить 36 целей, летящих с разных направлений. Наведение ЗУР осуществляется с СОУ или РПН. Время реакции от обнаружения цели до пуска ЗУР – 10-12 сек. При этом, перехват самолетов осуществляется по наклонной дальности до 65 км, летательных аппаратов, изготовленные по технологии "стелс" – до 40 км, тактических баллистических ракет – до 25 км, крылатых ракет – до 20 км, вертолетов – до 60 км (в режиме "зависания" – до 12 км).

Зона поражения по высоте – от 15 м до 25 км. ЗРК "Викинг" имеет рекордно малое время развертывания из походного порядка в боевой – всего 5 мин. (в разы меньше, чем у зарубежных аналогов).

Гусеничное шасси повышенной проходимости позволяет передвигаться по пересеченной местности, быстро меняя позицию. Возможна смена позиции на короткое расстояние без выключения высокочастотного тракта (через 20 сек. после выстрела), что позволяет после передислокации за секунды возвращаться к ведению разведки и огня.

Высокие маневренные характеристики делают ЗРК "Викинг" истинным войсковым средством ПВО, способным вести боевую работу по прикрытию войск и стратегических объектов в условиях военного конфликта высокой интенсивности.

ЗРК "Викинг" является открытой информационно-распределительной системой, способной получать информацию о воздушной обстановке не только от штатной СОЦ, но и от внешних источников, вырабатывать оптимальные решения на поражение целей самостоятельно или же передавать часть функций на приданные пункты управления, управлять как своими огневыми группами, так и придаваемыми средствами ПВО малой и большой дальности.

Тактико-технические характеристики ЗРК полностью подтверждены в реальных боях. Министерство обороны России неоднократно демонстрировало видеосвидетельства успешной работы этих боевых машин и сообщало об их высокой эффективности в зоне проведения СВО. В частности, по сообщению начальника расчета ЗРК с позывным "Восемнадцатый", боевая машина "показывает себя прекрасно, справляется со всеми видами и типами целей. Приоритетными для нас являются высокоскоростные объекты, такие как ракеты HIMARS и ATACMS".

Поскольку данная информация была опубликована еще в феврале, вскоре после появления в зоне проведения СВО баллистических ракет ATACMS, их успешный перехват свидетельствует о том, что ЗРК способен быстро адаптироваться к новым типам целей и готов противостоять не только современным, но и перспективным средствам воздушного нападения. О результативности же боевой работы красноречиво свидетельствует тот факт, что многие расчеты ЗРК имеют на своем счету уже по пять-шесть десятков сбитых СВН.

"Школьная парта" бойца-зенитчика

Разумеется, эффективность боевого применения ЗРК обеспечивается не только их выдающимися ТТХ, но и высоким уровнем подготовки расчетов. Потому что, сколь бы совершенной ни была техника, ключевым "звеном" в бою остается человек. В полной мере учитывая этот фактор, УМЗ предлагает заказчикам не только сами зенитные ракетные комплексы, но и средства подготовки их расчетов – комплексный тренажер ЗРК "Викинг" и аппаратно-программный комплекс электронной эксплуатационной документации.

Комплексный тренажер ЗРК обеспечивает многоуровневую комплексную тренировку, слаживание, как номеров боевых расчетов, так и подразделений ЗРК в условиях, максимально приближенных к боевым. Тренажер может поставляться в контейнерном или классном исполнении, по желанию заказчика.

В состав комплексного учебного тренажера входят один тренажер пункта боевого управления (ПБУ), один тренажер радиолокационной станции обнаружения целей (СОЦ) и до шести тренажеров самоходной огневой установки (СОУ/РПН). Также в комплексном тренажере применяются программные имитаторы вышестоящего командного пункта (ВКП), пусковых установок (ПУ) и придаваемых средств ПВО. Таким образом, состав комплексного тренажера полностью отражает состав боевых средств ЗРК "Викинг".

При этом тренажер ПБУ оборудован функционально объединенным рабочим местом инструктора комплексного тренажера и инструктора тренажера ПБУ, а также рабочими местами командира комплекса, начальника ПБУ и оператора ПБУ, тренажер СОЦ – рабочими местами инструктора тренажера, командира и оператора СОЦ, тренажер СОУ/РПН – рабочими местами инструктора, командира СОУ/РПН, 1-го и 2-го оператора. Рабочие места обучающихся отражают штатный состав расчетов ЗРК "Викинг". Внешний вид, состав и размещение аппаратуры рабочих мест обучаемых боевых расчетов тренажеров ПБУ, СОЦ и СОУ/РПН максимально приближены к реальным изделиям, что обеспечивает высокий уровень реалистичности проводимых тренировок. Используется реальное программное обеспечение ЗРК "Викинг", адаптированное для применения в центральной вычислительной системе тренажеров СОУ/РПН, ПБУ и СОЦ.

Комплексный тренажер обеспечивает отработку всех штатных режимов боевой работы ЗРК "Викинг", в том числе режима АФК. Обстановка воздушного боя, эмулируемая на учебных экранах, максимально приближена к реальной. Обеспечена имитация широчайшей номенклатуры современных средств воздушного нападения, помехопостановщиков и ложных целей. Цели моделируются с учетом их реальных летных характеристик.

Обеспечена возможность конфигурации множества параметров тренировки, включая выбор цифровой карты местности из набора, задание погодных условий, времени года и суток, а также учет влияния местности.

Функциональные возможности комплексного тренажера обеспечивают тренировку расчетов боевых средств ЗРК "Викинг" в различных режимах. В режиме комплексной тренировки по единой воздушной обстановке все тренажеры ПБУ, СОЦ и СОУ/РПН работают во взаимодействии друг с другом. При этом тренажер ПБУ обеспечивает обучение, тренировку и слаживание боевых расчетов ПБУ с целью формирования и поддержания навыков управления боевой работой подчиненных группировок боевых средств ЗРК "Викинг" при отражении ударов средств воздушного нападения в различных условиях воздушной и помеховой обстановки. В программное обеспечение тренажера ПБУ интегрированы имитаторы ВКП и придаваемых средств ПВО, что позволяет отрабатывать взаимодействие с ними.

Тренажер СОЦ обеспечивает комплексное и автономное обучение и тренировку расчета СОЦ в условиях, максимально приближенных к воздействию средств воздушного нападения. На экране ОЭС тренажера СОУ также имитируются метеообразования и упрощенные изображения целей. Тренажер СОУ/РПН обеспечивает комплексное и автономное обучение расчетов СОУ/РПН. В программное обеспечение тренажера СОУ/РПН интегрированы имитаторы ПУ и придаваемых средств ПВО.

Тренажер позволяет имитировать обнаружение, опознавание, сопровождение, распознавание и подсвет до шести воздушных целей; проведение электронного пуска и одновременного наведения на шесть целей шести собственных ЗУР и шести ЗУР имитатора ПУ, как при целеуказаниях от тренажера ПБУ, так и при автономной работе.

Между тренажерами осуществляются речевая оперативно-командная и телекодовая связь. Также, при необходимости, каждый тренажер способен работать в автономном режиме, обеспечивая индивидуальную тренировку расчетов ПБУ, СОЦ, СОУ/РПН.

Обеспечен автоматизированный функциональный контроль отдельных тренажеров СОУ/РПН, ПБУ и СОЦ, и комплексного тренажера в целом, с выводом результата на рабочие места инструкторов.

Применение тренажера позволяет многократно уменьшить финансовые расходы на боевую подготовку расчетов ЗРК "Викинг" за счет сокращения самолето-вылетов при проведении облетов и расхода мишеней в ходе боевых стрельб, отсутствия расхода моторесурса боевых машин и ГСМ.

Совершенствование практических навыков боевой работы расчетов ЗРК "Викинг" невозможно без наличия высокого уровня теоретических знаний в области устройства и принципов функционирования боевых машин и средств обеспечения комплекса.

Теоретическую подготовку расчетов обеспечивает аппаратно-программный комплекс электронной эксплуатационной документации (АПК ЭЭД). Комплекс в интерактивном режиме предоставляет обучающимся эксплуатационно-техническую информацию по устройству, эксплуатации, обслуживанию средств ЗРК "Викинг". АПК ЭЭД задействуется для повышения уровня теоретической подготовки не только боевых расчетов, но и расчетов отделений технического обслуживания и ремонта, ремонтных бригад, служб ракетно-артиллерийского вооружения.

АПК ЭЭД обеспечивает хранение и отображение электронной эксплуатационной документации, визуализацию состава и принципов работы технических узлов и механизмов изделий, визуализацию элементов из состава одиночного и группового ЗИП, визуализацию порядка и правил проведения технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования изделий, оперативный поиск информации об узлах, блоках, деталях и сборочных единицах, входящих в ЗИП, визуализацию перечня неисправностей изделий из состава ЗРК "Викинг", с предоставлением пользователю интерактивных ссылок на инструкции по их устранению.

Таким образом, создавая систему обучения специалистов ЗРК на базе предлагаемых учебно-тренировочных средств, заказчик решает задачи эффективной и экономичной подготовки боевых расчетов комплекса, расчетов подразделений технического обслуживания, что способствует достижению высокой степени боевой готовности к использованию ЗРК в боевых условиях.

Статья опубликована в журнале "Национальная оборона" №7, 2024