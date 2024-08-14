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РИА Новости

В России разработали самонаводящуюся на спутник радиостанцию

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Посетители на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Посетители на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

"Ростех" представил на "Армии-2024" самонаводящуюся радиостанцию "Лемма"

КУБИНКА (Московская область), 13 авг - РИА Новости. Предприятие "Ростеха" разработало компактную радиостанцию, которая может автоматически наводиться на спутник даже в движении, изделие показано на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые представляет на форуме "Армия-2024" спутниковую радиостанцию "Лемма". Она предназначена для установки на мобильные объекты и обеспечивает связь в движении. Аппаратура не имеет отечественных аналогов и может применяться в ходе аварийно-спасательных работ, при проведении оперативно-розыскных и специальных мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в станции применена фазированная антенная решетка, за счет чего "Лемму" удалось сделать столь компактной - высота антенного блока составляет всего 20 сантиметров.

Аппаратуру можно установить на крышу любого наземного транспортного средства, в том числе на рейлинги легкового автомобиля. Для защиты оборудования от ветра применяется радиопрозрачный обтекатель.

"Антенный модуль имеет возможность автоматизированного наведения на спутник, а также автосопровождения сигнала. Кроме того, в станции реализован режим ручного наведения антенны на спутник. Аппаратура обеспечивает работу в С и Х диапазонах с такими космическими аппаратами, как "Ямал" и "Экспресс-АМ", - рассказали в "Ростехе".

Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
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