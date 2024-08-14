Координатором КТО в Курской области назначен помощник президента, генерал-полковник Алексей Дюмин

Источник изображения: topwar.ru

Координатором контртеррористической операции в Курской области назначен генерал-полковник Алексей Дюмин, соответствующее решение накануне принял Владимир Путин.

Экс-глава Тульской области, помощник президента Алексей Дюмин отправлен в Курскую область для координации действий силовиков и гражданских властей. Решение принято по итогам совещания, прошедшего накануне в Ново-Огарево, на котором обсуждалась ситуация в Курской области.

Координировать действия группировки ВС РФ с силовыми ведомствами и властями в Курской области будет генерал-полковник Алексей Дюмин

- сообщают российские медиа.

Дюмин уже отправился в Курскую область, планируя сразу же приступить к выполнению своих обязанностей. Как предполагается, непосредственно командовать армейскими силами он не будет, хотя опыт имеет и весьма богатый, но он обеспечит максимально благоприятные условия для их действия. На данный момент стоит задача выбить украинские подразделения с российской территории, одновременно проводя нейтрализацию проникших в регион ДРГ ВСУ.

Дюмин не стал НГШ, а по сути будет антикризисным командиром режима КТО, объединив под своим командованием все военные, силовые и гражданские структуры. Для специальных операций у него есть опыт Крыма и не только, для управления гражданскими направлениями у него большой опыт губернаторства

- написал в своем ТГ-канале военный волонтёр Роман Алёхин.