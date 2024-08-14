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РИА Новости

В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке подлодки

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Испытания подводного ракетоносца типа "Борей"
Испытания подводного ракетоносца типа "Борей".
Источник изображения: © Минобороны РФ

ЦКБ "Рубин": энергетика неатомной подлодки может включать литий-ионные батареи

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Энергетическая установка перспективной неатомной подводной лодки для ВМФ РФ может включать литий-ионные батареи, такой вариант прорабатывается, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.

Центральное конструкторское бюро "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин (проект 955 "Борей"), неатомных многоцелевых подлодок (проекты 636 "Варшавянка" и 677 "Лада") и подводных аппаратов.

"Мы прорабатываем новые неатомные подлодки в различных вариантах исполнения энергетической установки, в том числе и с литий-ионными батареями", - сказал Вильнит.

По его словам, совместно с контрагентами "Рубин" на пути создания штатного оборудования, которое можно будет установить на корабль. Все технические и технологические решения проверены.

"Процесс создания ВНЭУ (воздухонезависимые энергетические установки - ред.) – наукоемкий и технически сложный. Напомню, что сравнительно простая шведская ВНЭУ с двигателем Стирлинга потребовала от начала проектных работ до реализации на боевой подлодке около 15 лет, а немецкая ВНЭУ с электрохимическим генератором - почти 30 лет. Несколько замедлил создание российской ВНЭУ и тот факт, что острой потребности в ней не было, - у российского флота есть атомные подводные лодки, ядерный реактор можно считать идеальной ВНЭУ", – сказал гендиректор ЦКБ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 14 августа.

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Польша
Россия
Проекты
877 Палтус
955 Борей
ВНЭУ
Ядерный щит
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