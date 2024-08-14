Роботизированные машины армии США: подготовка масштабного применения.

Хотя армия США имеет многолетний опыт использования небольших роботов в таких задачах, как обезвреживание взрывоопасных предметов (EOD), по мере продвижения программы создания боевых роботизированных машин становится необходимо обеспечить солдатам возможность действовать и сражаться бок о бок с большими вооруженными необитаемыми наземными системами, а также обучить алгоритмы таких систем функционировать в условиях передовой.

После многих лет лабораторных и полевых экспериментов, а также некоторого опыта эксплуатации различных роботизированных платформ армия США продвигает процесс анализа, известный как DOTMLPF-P (Доктрина, организация, обучение, материальные средства, руководство и образование, персонал, оборудование и политика), для своих будущих боевых роботизированных машин (Robotic Combat Vehicles, RCV). Один из относительно новых аспектов процесса – обучение RCV.

Представители службы признали, что армия десятилетиями экспериментировала с роботизированными машинами, причем в самых последних программах были задействованы системы меньшего размера, которые были ориентированы на задачи по обезвреживанию EOD.

Только в последнее десятилетие начались работы с более крупными необитаемыми аппаратами, такими как автономная система тактических транспортных средств (Autonomous Tactical Vehicle System , ATV-S), многоцелевой транспортный комплекс отряда (Squad Multipurpose Equipment Transport, SMET) и его первая боевая платформа по программе RCV.

Транспортный комплекс отряда SMET

За эти годы армия провела множество упражнений с личным составом и оперативных экспериментов, которые включали обучение операторов и оценку их квалификации перед тем, как войска безопасно управляли роботизированными средствами. Эта подготовка варьировалась от уровня безопасности для конкретных тестовых или экспериментальных мероприятий до полной подготовки операторов, проводимой сертифицированными армейскими инструкторами.

В сентябре 2023 года армия США заключила соглашения по созданию прототипов боевых роботизированных машин с такими компаниями, как McQ, Textron Systems, General Dynamics Land Systems и Oshkosh Defense. В соответствии с этими контрактами, к августу 2024 года каждый из четырех лауреатов должен создать и поставить по два прототипа платформы для расширенных испытаний. Долгосрочные планы предполагают «принятие итогового решения по RCV» в феврале 2027 года, когда армия сможет принять решение о производстве и перейти к полевым испытаниям в 2028 году.

Между тем, недавние эксперименты и тренировки были сосредоточены на «суррогатных» платформах RCV–Light (RCV (L)).

Следующий важный шаг делается в Национальном учебном центре (NTC) в Форт-Ирвине, шт. Калифорния. Мероприятие под шифром «Пилот 24» (‘Pilot 24’), продлится до сентября и предполагает использование суррогатных платформ 2-11 бронекавалерийским полком («Блэкхорс»), традиционной «противоборствующей силой» (‘opposing force’, OPFOR) из состава NTC, а также дополнительным личным составом из Командования СВ США на континентальной части.

Ожидается, что мероприятие, которое охватит две ротации военнослужащих разных боевых групп бронетанковой бригады (Armored Brigade Combat Team, ABCT), предоставит армии дополнительную информацию о том, как OPFOR могла бы применять суррогаты роботизированных машин против «синих сил», а также как эти «синие силы» могли бы использовать RCV против OPFOR.

Планировщики отмечают, что эксперимент поддержит потребность армии в решении технических и оперативных задач обучения, в конечном итоге продолжая информировать о последствиях внедрения роботизированных и автономных систем на местах. Отчеты должны подкрепляться сбором первичных отзывов солдат для определения приоритетов программы развития роботизированного потенциала.

Суррогаты RCV-L задействованы для сбора данных в ходе «Pilot 24»

По утверждению представителей армии США: «В ходе «Пилота 24» армия стремится получать данные посредством оперативной обратной связи по спектру DOTMLPF-P. Эти данные будут основаны на уроках, извлеченных из предыдущих оперативных экспериментов солдат или операторов, чтобы продолжать информировать о структуре сил, вариантах использования, совершенствовать концепции тактического применения, возможностях HMI [человеко-машинной интеграции] в формировании и многом другом».

Армия США также постарается выяснить, как добавление HMI в бронетанковое формирование влияет на пробелы в возможностях ABCT во время операций по обеспечению безопасности, обороны и разведки.

На вопрос о последствиях «обучения роботов» военные эксперты ответили: «Обучение наших роботов должно осуществляться как с помощью симуляции, так и с помощью реального жизненного опыта, как это сделал бы солдат. Преимущество роботизированного восприятия или программных систем заключается в том, что они работают практически 24/7 без еды и воды в среде DevSecOps [разработка, безопасность и операции].

В этих средах будут обучаться алгоритмы восприятия окружающей среды, принятию детерминированных и недетерминированных решений и классификации / маркировке того, что они видят. Затем эти роботы будут «промываться и повторяться» в реальном мире, когда они будут действовать на местности, получать команды и взаимодействовать в полных сценариях миссий. Постоянное обучение – так называется игра для роботизированных транспортных средств».

Кроме того, было отмечено, что подготовка операторов для первой ротации «Пилота 24» охватывает как мобильность, так и смертоносность платформ RCV.

«Тренировка состояла из многокилометрового передвижения с использованием сочетания автоматизированного конвоирования и дистанционного управления, а также ориентирования в городских районах / ходьбы по пересеченной местности и сетевых операций на большом расстоянии. Операторы также проведут оценку квалификации экипажа, а также артиллерийского вооружения».

После завершения «Пилота 24» в конце сентября 2024 года армия США учтет все извлеченные уроки и отзывы участников, чтобы продолжать работы в спектре DOTMLPF-P и, при необходимости, учитывать требования при закупках. Фокус же будущих экспериментов, вероятно, сместится на армейское Управление быстрых возможностей и критических технологий (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, RCCTO) и более масштабные инициативы по интеграции человека и машины (Human Machine Integration – Formation, HMI–F).

По материалам ресурса shephardmedia.com