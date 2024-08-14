В России уровень развития ИИ позволяет перейти к автономной работе роботов

Начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны Василий Елистратов констатировал, что "оружие становится более умным, значительно упрощает участь оператора, который им управляет"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Уровень развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России уже сейчас позволяет перейти к автономному использованию робототехнических комплексов. Об этом сообщил ТАСС на полях форума "Армия-2024" начальник Управления развития технологий ИИ Минобороны России Василий Елистратов.

"Сейчас уровень развития технологий уже позволяет перейти и к режиму автономного использования робототехнических комплексов, значительно расширяет функциональные возможности существующих образцов: и те, которые мы модернизируем, и те, которые создаем вновь", - сказал он.

Елистратов констатировал, что "оружие становится более умным, значительно упрощает участь оператора, который им управляет". "Но с точки зрения этики использования искусственного интеллекта и подходов позиция наша заключается в том, что ответственность за применение оружия несет человек, и решение на применение оружия также является функцией человека. Поэтому все системы поддержки принятия решений, все автоматические, автоматизированные системы, интеллектуальные системы управления, они позволяют в автономном режиме вооружение использовать, но на кнопку жмет человек", - отметил начальник управления.

Как сообщал начальник Главного управления инновационного развития МО РФ Александр Осадчук, искусственный интеллект не будет иметь права применять оружие, это решение всегда будет оставаться за человеком. Осадчук также отмечал, что перед искусственным интеллектом в армии могут быть поставлены задачи распознавания, а также подсказки в принятии решений. По его словам, "очень хорошо нейросети начинают работать в системе навигации".

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.