В Минобороны заявили, что некоторые технологии ИИ в РФ опережают зарубежные

Начальник управления развития технологий искусственного интеллекта МО России Василий Елистратов добавил, что, несмотря на непростое технологическое состояние промышленности, удалось заставить продукты с элементами ИИ работать в тех реальных средах, которые существуют сегодня

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Российские технологии искусственного интеллекта по части направлений опережают зарубежные аналоги. Эту точку зрения высказал ТАСС на полях форума "Армия-2024" начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов.

"Площадка форума "Армия" в этом году показала, что сквозной технологией на форуме является как раз искусственный интеллект и интеллектуальные технологии, которые позволяют образцам вооружения стать умными, - сказал он. - Это естественный вызов времени, и мы идем в ногу со временем, параллельно с развитием этой отрасли в нашем многополярном мире. На современном уровне развития наши технологии в некоторых вопросах даже опережают зарубежные аналоги".

Елистратов добавил, что, несмотря на непростое технологическое состояние всей промышленности, удалось заставить продукты с элементами искусственного интеллекта работать в тех реальных средах, которые существуют на сегодняшний день. "Это накладывает некоторые осложнения в работу программистов, но, во всяком случае, адаптация специального программного обеспечения под реальную аппаратную часть дает свои плоды. И на пути к технологической независимости, которую, я надеюсь, в ближайшее время мы достигнем, могу с уверенностью сказать, что технологический суверенитет, с учетом кооперации с теми партнерами, которые нас поддерживают, у нас уже достигнут", - сказал начальник управления.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.