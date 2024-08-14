"Калашников" в контакте с главкомом ВМФ по судну на воздушной подушке "Хаска-10"

Как сообщалось ранее, "Хаска-10" вышла на ходовые испытания в акватории Рыбинского водохранилища

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Диалог с назначенным в этом году главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) адмиралом Александром Моисеевым по судну на воздушной подушке "Хаска-10" поддерживается. Об этом ТАСС заявил президент концерна Алан Лушников.

"Диалог, конечно же, есть, но нужно будет завершить испытания, полностью сдать эту работу, и после этого будем работать с заказчиком", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Хаска-10" вышла на ходовые испытания в акватории Рыбинского водохранилища. Как подчеркивали в "Калашникове", в результате ходовых испытаний "Рыбинская верфь" (в составе концерна "Калашников" с 2015 года) получит большой опыт в освоении таких судов - он позволит создавать такие же плавсредства с большей грузоподъемностью, до 15-20 тонн. Грузоподъемность "Хаски-10" составляет 10 тонн.

"Хаска-10" разработана верфью по заказу Минпромторга России. К разработке судна предприятие приступило в начале 2018 года. Она ведется в рамках госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Это судно на воздушной подушке может передвигаться в любых условиях при температуре до минус 50 градусов. Как сообщал генеральный директор предприятия, к судну проявляет большой интерес ВМФ России.

"Рыбинская верфь" (в составе концерна "Калашников" с 2015 года) занимается проектированием, модернизацией и строительством судов различного назначения, в том числе специального. Среди них - скоростные транспортно-десантные катера, скоростные и многоцелевые штурмовые лодки и другая продукция.