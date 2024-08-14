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ТАСС

В МО рассказали о возможностях реестра технологий ИИ

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Начальник управления развития технологий искусственного интеллекта военного ведомства Василий Елистратов
Начальник управления развития технологий искусственного интеллекта военного ведомства Василий Елистратов.
Источник изображения: Константин Алыш/ТАСС

Благодаря нему можно будет формировать облик новых образцов вооружения, сообщил начальник Управления развития технологий ИИ Минобороны России Василий Елистратов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Создаваемый в России реестр технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволяет формировать облик новых образцов вооружения. Об этом сообщил ТАСС на полях форума "Армия-2024" начальник Управления развития технологий ИИ Минобороны России Василий Елистратов.

"Реестр создается с целью использования при формировании технических заданий на выполнение работ по гособоронзаказу. То есть обладая определенным научно-технологическим заделом, мы его используем при формировании облика новых образцов вооружения, а иногда при модернизации существующих", - сказал он.

По словам Елистратова, одной из основных площадок, где апробируются и доводятся до внедрения технологии ИИ, в том числе в образцах, используемых в зоне специальной военной операции (СВО), является военный инновационной технополис "Эра". "Я благодарен всем участникам этого процесса - очень много крупных и не очень больших предприятий, которые стремятся свои технологии применить в интересах обороны страны и безопасности государства. Управлением развития технологий искусственного интеллекта проводится экспертиза на предмет наличия в них элементов интеллектуализации и с целью включения в реестр инновационных проектов, который является научно-технологическим заделом, рекомендованным к использованию в государственном оборонном заказе", - отметил он.

Ранее Елистратов сообщил о создании реестра технологий ИИ, который будет рекомендован в работах по гособоронзаказу.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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