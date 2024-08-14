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ТАСС

На "Армии-2024" заявили, что санкции не сказались на производстве "БелГрада-2"

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Максимальная дальность стрельбы системы «БелГрад-2» составляет 20 километров, а специальными снарядами – до 45 километров. Фото с сайта www.mil.by
Максимальная дальность стрельбы системы «БелГрад-2» составляет 20 километров, а специальными снарядами – до 45 километров. Фото с сайта www.mil.by.

Замдиректора по коммерческим вопросам ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" Владимир Кононенко отметил, что все комплектующие к этой РСЗО поставляют белорусские субподрядные организации

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Санкции западных стран, введенные против предприятий Белоруссии, не отразились на производстве белорусской реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21Б "БелГрад-2". Об этом сообщил ТАСС замдиректора по коммерческим вопросам ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" Владимир Кононенко.

"Все комплектующие нам поставляют белорусские субподрядные организации. Мы работаем с белорусскими производителями и проблем у нас нет", - ответил он на соответствующий вопрос на полях международного военно-технического форума "Армия-2024". Кононенко сказал, что артсистема принята на вооружение ВС Белоруссии. Завод поставил РСЗО еще в две страны, но представитель предприятия не уточнил, в какие именно.

В марте Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил, что РСЗО БМ-21Б "БелГрад-2" готова к серийному производству и поставке в войска.

РСЗО БМ-21Б "БелГрад-2" является модификацией реактивной системы БМ-21А "БелГрад", созданной на основе советской РСЗО БМ-21 "Град". Первые испытания БМ-21А прошли в 1997 году. Вместо шасси автомобиля повышенной проходимости "Урал-4320" система размещается на шасси белорусского автомобиля повышенной проходимости МАЗ-6317. Благодаря увеличенной длине грузовой платформы конструкторам удалось изменить компоновочную схему установки, разместив на ней в дополнение к 40 реактивным снарядам в направляющих еще 60 снарядов на специальном стеллаже, что позволяет существенно сократить время подготовки для второго залпа.

Модифицированная РСЗО "БелГрад-2" впервые была продемонстрирована на выставке в Минске в 2020 году. БМ-21Б может вести стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами всех типов, разработанных для БМ-21, включая новые снаряды с кассетной и отделяющейся головной частью с дальностью стрельбы до 35 км. Огонь может вестись без подготовки огневой позиции одиночными выстрелами и залпом. Управление огнем осуществляется как из кабины, так и с помощью выносного пульта с расстояния до 60 метров от установки. 

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Страны
Белоруссия
Продукция
Град РСЗО
Урал-4320
Компании
2566 ЗРРЭВ
ГАЗ Группа
Проекты
2020-й год
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