В МО РФ рассказали о влиянии ИИ на потенциал бронетехники

При внедрении искусственного интеллекта характеристики вооружения значительно возрастают, отметил начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Боевой потенциал бронетехники после наделения ее элементами искусственного интеллекта (ИИ) значительно повышается, что доказывает опыт специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС на полях форума "Армия-2024" начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов.

"Многие образцы бронетанкового вооружения, которые из зоны специальной военной операции идут в тыл на восстановление, после ремонта возвращаются уже с элементами искусственного интеллекта, то есть это и дистанционно управляемые огневые модули, и автомат сопровождения цели, и системы обеспечения движения. Фактически вроде бы основа - машина 80-х годов прошедшего столетия, но это совершенно уже новый образец вооружения, который в современных условиях показывает совершенно другие результаты. Уже сейчас мы можем говорить, что боевые потенциалы образцов вооружения после восстановления и наделения их элементами интеллектуализации значительно выше базовых, опыт их использования в зоне специальной военной операции - тому подтверждение", - сказал он.

Елистратов добавил, что сейчас оборонное ведомство разрабатывает методику оценки эффективности и соответствия этих систем для проведения измерений, так как для этого нужны лабораторные условия.

Форум проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.