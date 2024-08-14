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ТАСС

В РФ разработали VR-тренажер для обучения операторов дронов типа "крыло"

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Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Пользователь может пройти предполетную подготовку, провести запуск дрона, долететь до цели и осуществить сборку катапульты, рассказал IT-директор компании "Виртуальные тренажерные системы "Эра" Вячеслав Тимофеев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Тренажер виртуальной реальности разработали в России для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов типа "крыло". Он позволяет отработать задачи по разведке и поражению целей, сообщил ТАСС IT-директор компании "Виртуальные тренажерные системы "Эра" Вячеслав Тимофеев в рамках форума "Армия-2024".

"Мы ранее реализовали VR-тренажер для БПЛА квадрокоптерного типа - "Небо-22", теперь сделали тренажер для обучения операторов беспилотников типа "крыло". Программное обеспечение включает в себя как теоретическую часть - различные инструкции и прохождение тестовых вопросов, так и практическую - пользователь может пройти предполетную подготовку, провести запуск беспилотника типа "крыло", долететь до цели, осуществить сборку катапульты", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на полях форума уже нашлись разработчики дрона типа "крыло", которых заинтересовала разработка.

Ранее ТАСС сообщал, что VR-тренажер для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов "Небо-22" серийно поступает в воинские части и учебные центры Министерства обороны РФ. Компания "Виртуальные тренажерные системы "Эра" вошла в число портфельных компаний фонда "Эра".

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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