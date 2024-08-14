В МО РФ ведут работу по противодействию интеллектуальным системам беспилотных катеров ВСУ

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Минобороны России ведет работу по противодействию интеллектуальным системам беспилотных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС на полях форума "Армия-2024" начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов.

"Самый лучший угонщик автомобиля это тот, кто устанавливает сигнализацию, поэтому развивая технологии искусственного интеллекта, в частности робототехнические комплексы, наделенные элементами интеллектуализации, мы параллельно затрагиваем вопросы противодействия им. Поэтому у нас в элемент противодействия этим комплексам проводится целый спектр исследований и работ, направленных в том числе на противодействие беспилотным катерам", - сказал он.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.