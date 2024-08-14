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Военное обозрение

Западные аналитики опасаются того, что свои ответные удары Россия и Иран могут нанести одновременно

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Источник изображения: topwar.ru

Западные аналитики нашли для себя новое занятие. Заняты они тем, что считают, в течение скольких суток Иран не наносит ответного удара по Израилю и в течение какого времени Россия не проводит комбинированные удары по объектам на территории Украины.

Иран выдерживает паузу уже ровно две недели – с 31 июля, дня, когда в результате удара по одному из зданий в Тегеране погиб глава политсовета ХАМАС Исмаил Хания. Тогда же в результате атаки погибли и получили ранения несколько иранских граждан. Лидеры Ирана заявили, что Израиль столкнётся с ответными мерами. Пока не столкнулся.

Россия не наносит массированные удары по объектам в глубине территории Украины в течение недели после вторжения украинских войск на территорию Курской области.

Западные медиа приводят заявления американских, немецких, французских и прочих чиновников различного ранга, которые говорят, что Россия «готовит мощный ответ». А посетивший накануне Киев сенатор из США Линдси Грэм (внесён в РФ в список экстремистов и террористов) заявил о том, что «атака Украины на Курскую область носит воодушевляющий характер, а потому Украине нужно продолжать помогать в военном плане». Как уже сообщало «Военное обозрение», сенатор предложил Киеву «нанимать отставных американских лётчиков для пилотирования передаваемых Украине истребителей F-16».

Несмотря на трудно скрываемую радость по поводу действий Израиля против Ирана и действий украинских войск в Курской области, западные эксперты и чиновники опасаются того, что Иран и Россия нанесут свои ответные удары одновременно. И если на судьбу Зеленского и Украины там по большому счёту наплевать, то вот за Израиль беспокоятся куда больше, опасаясь того, что «реагировать сразу на два фронта будет очень сложно».

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Израиль
Иран
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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