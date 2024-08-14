Британия продолжит поддерживать Киев, но запрет на использование ракет по России снимать не будет

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Великобритания продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией, оказывая ей военную помощь, но отказ на применение дальнобойного оружия британского производства для ударов по России остается неизменным. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным британского издания, ссылающегося на высокопоставленного чиновника из состава правительства, Соединенное королевство отказало Киеву в применении крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow по Курской области, где сейчас идет наступление украинской армии. Как подчеркнули в Лондоне, ракеты предназначены для обороны Украины, а происходящее в российском регионе не похоже на оборонительные действия.

Позиция Великобритании не изменилась. Мы однозначны в том, что оборудование, предоставляемое Великобританией, предназначено для обороны Украины.

- говорится в заявлении.

Накануне и Франция отказала представителям Киева в применении французских ракет для ударов по Курской области. Переговоры прошли на уровне министров обороны двух стран, несмотря на настойчивые просьбы Умерова, Лекорню заявил, что запрет все еще действует.

Напомним, что в понедельник, 12 августа, Зеленский на очередном заседании ставки поставил задачу Минобороны и МИД Украины любыми путями добиться снятия запретов на использование западного оружия по России.