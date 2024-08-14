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Военное обозрение

Подтвердился факт использования ВСУ американской спутниковой системы Starlink в Курской области

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Источник изображения: topwar.ru

В министерстве обороны России сообщают о том, что для координации действий на территории Курской области вооружённые силы Украины используют американскую систему спутниковой связи Starlink. Об этом нашим бойцам стало известно после взятия под контроль позиции ВСУ, оборудованной в одной из лесополос.

Сначала позицию выявила разведка, а потом к её штурму приступили мотострелки из группировки «Север».

В результате локальной операции были ликвидированы четверо военнослужащих армии противника и захвачена станция спутниковой связи, которая предоставляется Украине компанией Илона Маска.

Напомним, что ранее американский бизнесмен неоднократно заявлял, что его компания перестанет предоставлять Украине бесплатные услуги использования «Старлинк», так как станции спутниковой связи используются в военных целях. Однако после этого эксплуатация ВСУ этого оборудования продолжилась. Или Маск своё решение отменил, или же за финансирование эксплуатации системы спутниковой связи для Украины взялся Пентагон.

Информация о взятии нашими бойцами системы спутниковой связи американского производства свидетельствует о том, что Украина использует технологии американской компании для агрессии против территории России, которую признаёт таковой и сам Илон Маск. И это притом, что Маск неоднократно заявлял, что он «за скорейшие мирные переговоры».

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Илон Маск
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