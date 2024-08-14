В ЦКБ "Рубин" рассказали о своей приоритетной задаче

В ЦКБ "Рубин" назвали передачу в ВМФ АПЛ "Князь Пожарский" приоритетной задачей

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Передача в состав ВМФ РФ восьмой стратегической атомной подводной лодки проекта 955 "Борей" "Князь Пожарский" является приоритетной задачей для ЦКБ "Рубин" в этом году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор бюро Игорь Вильнит.

ЦКБ "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов.

"На расширенном заседании коллегии министерства обороны в декабре 2023 года было упомянуто об этом в числе приоритетных на 2024 год задач. Совместно с заводом-строителем, производственным объединением "Севмаш", мы работаем над ее выполнением", - сказал Вильнит.

Как и другие корабли четвертого поколения, АПЛ "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

На "Севмаше" построены и несут службу в составе ВМФ три атомных подводных крейсера проекта "Борей" ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") и четыре АПЛ проекта "Борей-А" ("Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III"). На разных стадиях строительства находятся серийные атомные подводные крейсеры "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин".